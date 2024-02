Arranca, daqui a pouco, no Centro de Congressos da Madeira, o 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo cujo foco, nesta edição, será a Sustentabilidade do negócio turístico-hoteleiro.

O evento promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) decorre até sexta-feira, tendo como tema ‘Horizonte 2030’ em linha com a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

O Congresso junta no Funchal cerca de cinco centenas de participantes, entre empresários, responsáveis políticos e dirigentes da administração pública, autarcas, consultores, académicos, banca, fornecedores e parceiros do setor, num encontro que visa o debate desta indústria fundamental para a economia nacional.

Ao longo deste primeiro dia estão aprazadas diversos momentos, os quais pode ver em seguida:

16:00 - 17:00Sessão de Abertura

17:00 - 17:30Talk “Madeira: Visão 360º” com Eduardo Jesus, secretário regional de turismo e cultura.

17:30 - 18:30Mesa-redonda “Evolução e Inovação na Hotelaria: Da História à Visão de futuro na Madeira e no País”, conduzida pela jornalista Maria João Avillez, que conta com grandes hoteleiros com origem na Madeira: Dionísio Pestana, Pestana Hotels; António Trindade, PortoBay Hotels & Resorts; Ricardo Farinha, Savoy Signature; e Filipa Jardim Fernandes, Dorisol Hotels.

18:30 - 19:00Entrega do Diploma de Louvor e Mérito Hoteleiro e Turístico

O dia terminará com o Get Together, ponto alto de networking entre os congressistas.