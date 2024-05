No primeiro trimestre de 2024, o programa ‘+Visão’ chegou a 315 crianças e jovens na Região. A informação foi transmitida este sábado, através de um comunicado de imprensa.

A este propósito, a mesma nota sublinha que o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, já atribuiu 47 mil e 250 euros a este apoio, em 2024, cuja intenção é reduzir as despesas das famílias na área da visão/ótica.

Refira-se que o programa ‘+Visão Crianças e Jovens’ permite a comparticipação imediata no valor de 150 euros na aquisição de óculos com graduação (aros e lentes graduadas), a todas as crianças e jovens residentes na Região Autónoma da Madeira, com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, inscritas nos Centros de Saúde da RAM.

Relativamente à faixa etária, os números indicam que, entre janeiro e março deste ano, há mais crianças e jovens a beneficiar deste apoio com idades entre os 10 e os 14 anos (cerca de 47%). Existe maior prevalência do registo de beneficiários no concelho do Funchal (43%), seguido de Santa Cruz (19%) e Câmara de Lobos (13%).

Em termos globais, desde a sua implementação em fevereiro de 2022, este programa já permitiu que 2.690 crianças e jovens usufruíssem deste apoio para a aquisição de óculos graduados, um investimento na ordem dos 403 mil e 500 euros. Esta medida conta, atualmente, com 10 óticas aderentes, totalizando 24 lojas distribuídas pela Região, permitindo o acesso amplo e alargado a toda a população.