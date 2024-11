O Município da Ribeira Brava inaugura amanhã, 29 de novembro, às 18h30, as iluminações de Natal, marcando o arranque oficial da quadra festiva que se estenderá até 4 de janeiro de 2025.

Sob o tema ‘Estrela de Natal’, a vila estará decorada a rigor.

Este ano, o brilho faz-se com mais de 300 mil lâmpadas led de baixo consumo, sendo predominante a cor branca.

O programa de Natal deste ano mantém as viagens de comboio, que têm sido uma das grandes atrações para as crianças, com início no sábado, dia 30, às 18h30. Até 15 de dezembro, haverá viagens somente aos fins-de-semana, das 17h30 às 20h30, mas a partir de 16 de dezembro, serão feitas todos os dias.

Outra das atrações que veio para ficar é o Mercadinho de Natal que conta com sete barracas de iguarias, uma roulotte de hambúrgueres e um vendedor de castanhas assadas.

O Pai Natal chegará à vila para animar os mais novos na manhã de 15 de dezembro e a Noite do Mercado está marcada para 21 de dezembro. Antes, no dia 18, há o almoço de natal destinado à população sénior no Pavilhão da Ribeira Brava, cujas inscrições decorrem na autarquia, nas Casas do Povo e nas Juntas de Freguesia. O programa da festa termina com o Cantar dos Reis a 4 de janeiro de 2025. Ao longo do mês não faltará música e animação com artistas regionais.

Este ano, a Ribeira Brava oferece um mini parque de diversões que funcionará na marginal a partir de amanhã, com atrações para os mais novos, sendo mais um chamariz para as festividades de Natal no concelho.

Em simultâneo, está a decorrer a Campanha ‘Eu Opto pelo Comércio Local’ que vai atribuir vouchers no valor de três mil euros a quem fizer compras nas lojas aderentes.