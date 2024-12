A manchete de hoje do JM informa que os registos policiais mostram que houve mais de duas centenas de crimes de abuso sexual de menores na Madeira em nove anos.

Mas, Joana Martins, da UMAR, tem conhecimento de mais casos que “não são tornados públicos” e pede uma intervenção multidisciplinar para combater um flagelo “muito complexo e assustador”.

Entre os casos investigados, apenas 70 processos foram julgados em tribunal.

Por outro lado, ontem, abriu a época natalícia no Funchal. O aceder das luzes de Natal marca o arranque desta quadra de festa, mas no Porto Santo há uma polémica, por causa da “pobre iluminação”.

Saiba a origem da controvérsia na edição de hoje do JM.

Há também hoje uma reportagem com Laurinda Vieira, uma madeirense que mantém viva a arte das fiandeiras.

No campo da habitação, trazemos a notícia de que as Feiteirinhas, no Caniçal, ganham 29 novos lotes urbanos.

“Homem atacado com arma branca fica ferido na face”; “Operações de abastecimento de navios de cruzeiro aumentam”, e “Vandalismo ameaça encerrar casas de banho do Jardim das Madalenas” compõem as demais chamadas na Primeira do JM.