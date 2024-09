Cerca de uma centena e meia de agentes da PSP aguarda transferência para a Madeira. São sobretudo jovens que acabaram a formação e estão a desempenhar serviço no continente. Este é o tema que faz manchete hoje no JM.

‘Festa no Fanal dá briga política’ é outro destaque. Um casamento em local protegido gerou ontem grande contestação, nas redes socias, e não só. Quatro partidos políticos exigem explicações da parte do Governo que ontem se manteve em silêncio.

Iniciativa parlamentar dos centristas também a merecer chamada à primeira página. ‘CDS pede Centro Educativo para comunidade terapêutica’ é o título.

Para ler em Economia, ‘Investimento público foi de 445 milhões’. Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças mostra como foi executado o palno de 2023.

Também em Economia, fique a par das últimas movimentações em termos de contratação pública. O Sesaram destaca-se com investimento de 11 milhões de euros em consumíveis.

Outro tema em destaque, diz respeito a um empresário que quer criar camarões no Porto Moniz. Reportagem do JM, sobre o estado de abandono da piscicultura das Contreiras, suscitou interesse do engenheiro químico.

E em Cultura, conheça as novidades, como o festival internacional MADEIRADiG, cuja 20.ª edição vai acontecer na Ponta do Sol e na Calheta.