Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Cuidador Informal, que se celebra amanhã, referiu, no auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que 129 dos 343 Cuidadores Informais da Região beneficiam de apoio financeiro mensal.

”O aumento da necessidade de prestação de cuidados, impulsionado pelo envelhecimento da população, transformou significativamente o cenário de assistência, abrangendo uma ampla gama de necessidades de auxílio profissional especializado, em ambientes formais e informais, com particular relevância aos serviços de assistência médica, cuidados e apoio social”, mencionou a secretária no seu discurso.

Mais evidenciou que “é fundamental que se cuide de quem cuida, incentivando o cuidador informal a procurar fontes de lazer, momentos de relaxamento, conservando as suas relações sociais, evitando o isolamento e solicitando o apoio de outras figuras, como familiares ou amigos, de modo a alternar, se possível, a prestação de cuidados e responsabilidades”.