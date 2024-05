Vários países celebraram no domingo o Dia da Mãe e o Manchester United, clube onde alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, não deixou de assinalar a data nas redes sociais.

Na sua conta oficial de língua portuguesa na rede social X, o clube inglês fez uma publicação com as fotografias de Dalot e Bruno Fernandes, além dos brasileiros Antony e Casemiro, e do hispano-argentino Alejandro Garnacho, todos acompanhados das respetivas progenitoras. Mas rapidamente os internautas se aperceberam de uma gaffe. É que, na fotografia, Bruno Fernandes surgia ao lado de... Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, que também já representou os ‘Red Devils’.

A secção de comentários da publicação não tardou a ser invadida por várias críticas e piadas e o clube de Old Trafford acabou mesmo por apagar o ‘post’.