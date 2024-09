Embora seja frequente na Bíblia falar de leões, nunca tive a oportunidade de encontrar um deles. Disse-me um guia que junto à nascente do Jordão, na floresta de Cesareia de Filipe, poderia ainda encontrar algum exemplar. Estive lá há dois anos, mas ninguém do nosso grupo os avistou, embora alguns estivessem com medo. No palácio dos Omayas, em Jericó, encontra-se um mosaico datado do século VIII, com um autêntico e belo leão..

A Bíblia, porém, refere-o tantas vezes, que devia ser muito conhecido. Este animal é semelhante ao da Assíria, de tamanho pequeno e farta cabeleira. Sansão teve de lutar contra ele na antiga cidade de Gaza. O pequeno David, nos campos de Belém,

lutava contra leões para defender o seu rebanho e, assim, estava preparado para lutar contra o gigante Golias. Ele, David, dizia ao rei Saul: “O teu servo matou um leão e assim será contra esse como um deles”. (1 Sam.17,36).

O profeta Jeremias, como castigo dos pecados dos israelitas diz: “Por isso sereis feridos pelo leão da selva...porque são muitas as suas rebeldias e suas apostasias são grandes” (Jer.5,6).

O leão é sinal de força, mui temido, majestoso, o rei dos animais.

Os escritores bíblicos têm diversas formas de o exprimir, tanto pode ser Deus como o diabo. Deus tem a majestade, está sobre todos, o leão pode ser o diabo pelo seu poder destruidor.

Ao terminar os seus dias, Jacob nomeia Judá como a primeira entre as tribos exclamando “a raça de leão é Judá”. No Livro do Apocalipse não se encontra ninguém que possa abrir o Livro e um dos Anciães grita com júbilo: “Não chores, triunfou o Leão de Judá, o retorno de David poderá abrir o Livro e os sete selos”. Cristo é o Leão da tribo de Judá.

Esta imagem significa que Cristo tem o poder sobre todas as coisas.

O leão é um dos quatro animais do Apocalipse, que tem a forma de serem os mais ágeis, fortes e inteligentes, ou seja, a águia, o boi, o leão e o homem que podem louvar e engrandecer o poder da divindade com o eterno cântico da sua glória.

Na Transjordânia, na cidade de Nebo, a cidade construída sobre mosaicos, encontra-se também a figura do leão na igreja de São Jorge, aquela que nunca deixamos de visitar nas peregrinações. Ele representa o leão forte e o povo é uma leoa segundo Ezequiel, (Ez. 19). Porém, quando desobedece a Deus, haveis devorado os profetas como um leão que estraga tudo. Por vezes, o leão representa com a sua soberba os inimigos de Israel, como o Egito, Babilónia e a Síria. O profeta Joel tem uma expressão muito singular: “Uma nação levantou-se contra mim e minha terra, os seus dentes são de leão e de leoa”. Quando a invasão veio do norte como um furacão, o profeta Jeremias grita em Jerusalém, dizendo: “Levantou-se o leão do seu covil e o devorador de nações pôs-se em marcha.”

Nos Salmos, o leão representa o inimigo interno, o que procura devorar e desgarrar o justo. O Novo Testamento identifica leão com demónio, São Paulo foi libertado da boca do leão, na segunda carta a Timóteo, São Pedro diz que, o demónio é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. A besta do Apocalipse tem faces de leão que vem fazer guerra aos justos.

Todavia, Deus atuará como o leão. Uma bela expressão do Profeta Amós: “Ruge o leão quem não temerá? Fala o Senhor quem não vai profetizar?” Job lamenta-se: Se me levanto como um leão, Tu me dás caça.”

Quanto ao leão, como Resto de Israel, virá um tempo de paz em que o profeta Isaías escreve: “Virá um tempo de paz em que o leão como o boio comerão palha”. O leão, é símbolo de ruína e devastação, as imagens da Bíblia são ricas de significado como são variadas. A Deus, se chama leão como ao diabo, leão é o inimigo, e leão o castigo de Deus, leão se chamará ao Povo de Deus quando obedece ao Senhor, leão é o malvado que se assemelha à destruição, o leão é como o Rei dos Reis, é o único que é capaz de abrir o Livro e romper os sete selos, ou seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria.