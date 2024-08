Diz-se que o verão é a chamada silly season. Só se passam coisas fúteis e as notícias importantes desaparecem. Não sei o que quem nos lê pensa sobre isto, mas parece-me que nestes dias há muita coisa a acontecer que não deve passar despercebida.

Comecemos por Paris 2024, cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Desporto? Sim. Política? Também. Ideologia? Claramente. Numa época em que os valores da democracia e da liberdade de pensamento estão a ser postos em causa, foi visível a defesa das ideias associadas à democracia liberal e que, muito rapidamente e de forma agressiva, teve uma resposta cheia de intolerância e ignorância, potenciada pelos do costume.

Assistimos igualmente aos desportistas de sofá que criticam a falta de medalhas para Portugal, ignorando o pouco investimento em infraestruturas e as consequentes más condições de treino de quem pratica desporto de alta competição, os contextos socio económicos e profissionais de quem tem o estatuto de alta competição, ou até a falta de visibilidade que todos os desportos, com exceção do futebol, têm na comunicação social. Percebe-se que só nos lembramos de atletas olímpicos de 4 em 4 anos, exigindo-lhes o impossível. Nada se tolera aos apurados para Paris 2024 e que até conseguem diplomas olímpicos por se classificarem nos 8 melhores lugares dos Jogos.

Nos EUA Kamala Harris já angariou apoios suficientes para ser a candidata democrata à presidência americana. Trump, republicano que anteriormente acusava Joe Biden de caquético e demente, viu-se rapidamente na pele do candidato velho e decrépito que tanto ridicularizara, tendo por adversária uma mulher, género que ele despreza e diminui, que defende valores ligados à democracia e que o desafia de forma temerária para o debate. Trump não desilude e espanta que tanta gente o siga. Afirma que Kamala Harris tem um QI muito baixo. Ele que já defendeu que injetar desinfetante nas veias cura a Covid 19, que os micro-ondas servem para espiar os adversários políticos, apela aos cristãos para votarem nele este ano, porque após a sua vitória não precisarão de votar nunca mais, pois vai resolver esse assunto... Silly season? Não se preocupem, não...

Por cá vimos que o PSDM tudo faz para se manter no poder, tentando esconder as suas opções menos social-democratas. No cheirinho a sol e mar abstiveram-se numa proposta do Ch*ga que pretendia discriminar as crianças filhas de pessoas desempregadas no acesso à creche. Esta proposta que viola os direitos das crianças foi votada favoravelmente pelo JPP. É o que dá dizer-se que não se tem ideologia, só causas... Só o PS votou contra esta inconstitucionalidade.

A nível nacional, os resultados do Portugal, Balanço Social 2023 espelham várias conclusões preocupantes relativamente à pobreza e às consequências que dela advêm ao nível da consistência da democracia. Indiferente, Montenegro mostra-se na Volta a Portugal, recusando-se a falar das grávidas que têm de fazer 200km para ter os filhos ou das urgências em colapso e Miguel Albuquerque comporta-se como se não pesassem sobre si suspeitas de corrupção.

The time is always now, afirmou há dias Kamala Harris, citando James Baldwin. É sempre tempo de lutar por aquilo em que acreditamos. Mesmo em tempos de silly season.