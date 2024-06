No sábado, 29 de junho, a Académica da Madeira organiza a cerimónia para os estudantes finalistas da Universidade da Madeira (UMa), um evento que reunirá quatro mil estudantes, familiares e amigos no Largo do Colégio dos Jesuítas. Serão cerca de quatro centenas de estudantes que irão celebrar o final do seu percurso académico. É uma ocasião solene que celebra o empenho, a dedicação e a conquista académica dos graduados e é um momento marcante na sua vida, sendo tanto uma celebração das suas conquistas como um ponto de partida para novas jornadas repletas de incertezas e possibilidades.

Para muitos, o futuro é uma tela em branco, repleta de dúvidas e decisões importantes. Alguns consideram a continuidade dos estudos para cursos avançados, ponderando a possibilidade de ingressar nas licenciaturas, para os estudantes que terminam os cursos técnicos superiores profissionais, ou em programas de mestrado e de doutoramento, procurando aprofundar conhecimentos e especializar-se em áreas científicas do seu interesse. Outros, por outro lado, estão prontos para enfrentar o mercado de trabalho, ansiosos por aplicar o conhecimento adquirido em contextos empresariais e iniciar as suas carreiras profissionais.

Esta fase de transição, embora desafiadora, é também repleta de oportunidades. Seja qual for o caminho escolhido, os recém-formados da UMa carregam consigo uma base sólida de formação e experiências que lhes permitirão enfrentar os desafios futuros com confiança e determinação.

A Universidade da Madeira continua a formar centenas de alunos e a impor-se como uma instituição com qualidade de ensino e de investigação. O inquérito realizado pela Académica da Madeira aos finalistas revela algumas conclusões e indicadores interessantes destes factos. 84% dos finalistas em 2023-2024 confirmam que o seu curso correspondeu às suas expetativas, como também o recomendariam. A UMa mantém a capacidade de atrair número crescente de estudantes para os seus quadros, sendo que 90% dos finalistas recomendariam a instituição para o desenvolvimento académico de futuros estudantes.

Com o fim deste percurso, outro tipo de preocupações impõe-se aos novos graduados, que já não tendo que se preocupar com os desafios do Ensino Superior, refletem no seu futuro profissional e pessoal. O inquérito realizado verificou haver quatro preocupações com especial importância para estes novos profissionais: a empregabilidade, a independência financeira, a habitação e a satisfação profissional. No que toca à empregabilidade, muitos recém-formados temem a dificuldade de encontrar um emprego na sua área de formação, especialmente num mercado de trabalho competitivo e em constante mudança. Ao conseguirem um emprego, a independência financeira surge como uma nova meta, pois muitos desejam deixar de depender do apoio familiar e garantir a sua autossustentabilidade financeira. Num país onde os preços das casas, para venda ou arrendamento, se têm tornado incomportáveis, sobretudo nas áreas urbanas, a habitação, é um desafio para quem, no início de carreiras quer encontrar acomodações acessíveis e adequadas. Por último, mas não menos importante, a satisfação profissional, o bem-estar e a realização pessoal são preocupações dos graduados, como de todos os estudantes que ambicionam encontrar um equilíbrio entre os seus interesses e valores, com a carreira que escolheram seguir. Porém, não é só nesta fase de transição que se tem verificado empenho em trabalhar os fenómenos que afetam a saúde mental dos jovens. Na sequência da pandemia, os ministérios que tutelam o Ensino Superior têm apostado em programas de acompanhamento dos estudantes. A Académica da Madeira já tem trabalhado essas áreas com várias iniciativas como o programa Mentes Brilhantes e o programa Embaixadores. No mundo laboral, com a divulgação dos resultados do relatório sobre a experiência da semana de trabalho de quatro dias, trabalhadores e empresas mostraram que o grau de satisfação do trabalhador também está diretamente relacionado com o aumento da sua produtividade e com o crescimento da sua organização.

Apesar das incertezas, os graduados da UMa estão preparados para entrar no mercado de trabalho, aplicar os seus conhecimentos e adquirir novas competências laborais que os preparará para enfrentar o futuro com confiança. A comunidade académica celebra estas realizações e deseja a todos os formandos um caminho repleto de sucesso e realizações.