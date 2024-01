Para muitos, as resoluções e os desejos de Ano Novo já foram por água abaixo e ainda nem ao fim de janeiro chegámos... Diziam que o ano seria bissexto, mas pelos vistos o primeiro mês é que parece nunca mais ter fim. Se o dinheiro da maior parte, esse, já estava prometido desde as compras de Natal, com as partidas da meteorologia é que nós não contávamos...

É furacão atrás de furacão. Quase nem tempo temos para nos recompor. É que, ainda não refeitos da passagem da tempestade Irene, eis que a região é assolada pela Judite. Sim, costuma ser por ordem alfabética e com nomes de mulheres, por isso não digam que não havia sinais. Ou acham que os jornalistas do continente iam adivinhar e vir de véspera só porque sim? Isto para já não falar da quantidade de polícias e GNR que se reuniu, na Praça do Município, aqui há não muito tempo. Simularam uma vigília, mas estavam era a estudar as rotinas para saber qual a melhor hora para os colegas da PJ intervirem. Aprendam...

Adiante. Diz, quem sabe, que a tormenta varreu tudo o que havia para varrer. Afastou móveis. Abriu gavetas. Desmanchou estantes. Espalhou papéis. Levou computadores e telemóveis. Parecia que ia tudo pelo ar... Um terror autêntico!

Assim que se foi podendo pôr o pé na rua e se foram sabendo dos estragos, lá começaram a sair notícias. Identificaram-se as zonas mais afectadas. Sinalizaram-se os perigos de derrocadas. Encontraram-se novos abrigos para os desalojados. Enfim... Um corre corre como há muito não se assistia.

E isto para não falar da contra informação que foi sendo propagada nas redes sociais. A certa altura, garantiam haver buscas no Vaticano e o Papa estar foragido. Até o Bispo já tinha sido detido para interrogatório, imaginem só. Afinal de contas não era nada disso. Para além do Presidente da Câmara, era só o Sr Avelino e o Sr Custódio. A suspeita (infundada, leia-se) prendia-se (que verbo mais mal escolhido, perdão) com corrupção. Passiva ou activa, não percebi bem. O que eu sei é que, não metendo as mãos no fogo por ninguém pois preciso delas para trabalhar, o membro inferior esquerdo (o direito controla o pedal) eu ainda dispenso e arrisco meter no churrasco. Correndo bem, nunca me enganaram e apenas confirmariam a ideia que tenho de todos... Gente de bem e a perna a salvo. Ufa! Já correndo mal, tínhamos pernil de porco, ao almoço e jantar, para aí até meados de junho.

Mas o que eu acho sempre curioso nestas situações, sim, porque este caso não é único e poucos são os que se podem dar ao luxo de rir com os dentes todos, é que os que estão no centro da investigação afirmam-se, invariavelmente, “de consciência tranquila” e os de fora é que ficam “extremamente apreensivos”. Palavra de honra. O Cafôfo veio logo a terreiro dizer que os “madeirenses devem estar muito preocupados”. Já Miguel Albuquerque afirmou estar de “consciência tranquila”. Mais, “a mim ninguém me compra”, reforçou o agora ex-Presidente. E nisso, desculpem-me, mas eu tenho que concordar. Neste momento não deve haver muita gente interessada em adquiri-lo, não. Mais depressa estão interessados em vendê-lo. Ou rifá-lo, sei lá... Que o digam o PAN e até alguns colegas de partido.

Porém, devo fazer uma ressalva e, ainda que o Dr Miguel não precise de advogado de defesa (onde é que eu já ouvi isto?!), admito que não merecia esta desfeita. Logo ele que é tão amigo dos animais?! Vá, esqueçam que gosta de caça. O homem até tem 2 cães na Quinta Vigia. A famosa Sissi e um tal de Lucky. Até dizem que este último, adoptado, pediu para mudar de nome. Agora não me lembro se era para UnLucky ou Busca. Pessoalmente preferia o segundo... Busca Busca. Esqueçam.

Ps, por falar em buscas, sabem como escapar a essas coisas se forem meros mortais sem imunidade? Não, não é dando algum por fora. Pode piorar. Sim, a primeira coisa é não se pôr a jeito, ok. Mas, se por acaso, forem alvo de uma qualquer denúncia anónima, a ideia é sair sempre de casa antes das 7h e deixar a mesa posta com pequeno-almoço para uns 4 ou 5 e um bilhete. “Volto já”. #sóquenão #brasiltãomeu #tar(de)mais

Ps ps, Para desanuviar, hoje deixo-vos uma sugestão musical. Espero que gostem.