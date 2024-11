A Comissão Política Regional do PAN Madeira é constituída por 7 pessoas, sendo a nossa estrutura regional parte do partido PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA, que tem uma Comissão Política Nacional com mais de 20 elementos.

A miúda do PAN não espera pelo aval da chefe Inês. A miúda do PAN cumprindo estatutos, leva a decisão da Comissão Política Regional à Nacional e há uma votação final por vários elementos que constituem a estrutura política. Lamento se cumprir estatutos, fere os “autonomistas”. Mas não lamento o trabalho do PAN, que apesar de ser constituído por jovens faz um trabalho como qualquer outro grupo de “adultos”. Talvez até com muito mais seriedade e transparência por não estarmos formatados com as manhas de anos. E talvez por isso ainda somos apanhados em algumas trafulhices como a que aconteceu esta semana na Conferência de Partidos onde o Presidente da Assembleia aceitou por a votação um requerimento que viola claramente o regimento da ALRAM. Pior, foi aprovado com a conivência do dito maior partido da oposição.

A Madeira não está novamente num clima de instabilidade, a Madeira está num clima que deveria ser de democracia, sem maiorias absolutas, pendente de entendimentos partidários e sabíamos que devido à condição atual do Presidente do Governo estaríamos sujeitos a possíveis moções de censura ou chumbos no orçamento. A credibilidade das instituições está seriamente comprometida e o parlamento e outras figuras centrais da política não parecem estar preocupados com isso. A Madeira não pode ser arrastada pela lama só porque temos uma pessoa que não quer aceitar que os projetos têm um princípio, um meio e um fim. E isto não é pessoal nem partidário. Isto é por os interesses dos madeirenses em primeiro lugar sem refugiar-se no orçamento.

Não estamos na mesma situação de janeiro. Aí teria sido importante este sentido de responsabilidade em discutir um orçamento e havia condições para isso, ainda que fosse preciso deixar uns egos em casa. Hoje não temos só o Presidente do Governo como metade dos secretários em processos de investigação. A moção de censura já foi inviabilizada. E agora? O PS que justificou o adiamento da moção com a importância de ter orçamento, vai aprová-lo? Vamos ter um grande líder da oposição a ser verdadeiro homenzinho e assumir essa responsabilidade? Ou vai mais uma vez chegar a altura e sacudir a água do capote? O Partido Socialista assumiu a inteira responsabilidade de votar um orçamento PSD para então depois votar a moção do CHEGA. Ou será que esta moção cai, entretanto? Passa a ideia de medo de irmos para eleições porque o sr. Presidente vai vitimizar-se, mas foi o sr. Presidente que colocou a Madeira nesta situação. É o principal responsável por poder não haver orçamento. Basta de impunidades e de brincar à política. E o PAN nunca teve medo de assumir as suas linhas vermelhas e sempre deixou claro que não andamos ao sabor nem da esquerda nem da direita. Decidimos sempre com ponderação a pensar no interesse dos madeirenses. Temos agenda própria como a criação do Passe-saúde, portal da habitação, verbas para a igualdade de género, maior aposta na causa animal, implementação da taxa turística, entre tantas outras medidas apresentadas e implementadas.

Mesmo em momentos difíceis, sempre foi imperativo o bem-estar dos madeirenses. E se falhamos foi porque tentamos. Mas não nos poderão acusar de nada ter feito. E a miúda do PAN e a sua equipa continuará firme e erguida com agenda própria a defender o que acredita.