O incêndio que deflagrou esta manhã na freguesia da Serra de Água, na Ribeira Brava, mantém-se com duas frentes ativas, estando a lavrar numa encosta, onde não é viável o acesso por terra. Por esse motivo, o combate às chamas está a ser feito de forma ativa pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil, embora a sua ação esteja a ser dificultada pelo vento forte.

De acordo com Marco Lobato, vogal do conselho diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, “o incêndio está a deflagrar numa zona de difícil acesso para os meios terrestres”, pelo que foi solicitada, pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, a ativação do helicóptero de combate a incêndios, que se deslocou para o local com 10 operacionais.