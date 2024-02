Uma jovem turista, indiana e com apenas 17 anos, foi resgatada este domingo na Ponta de São Lourenço.

“A cidadã estava a percorrer a vereda e sofreu uma lesão no membro inferior esquerdo”, pode ler-se numa publicação do SANAS Madeira que mobilizou para a operação de resgaste, na vereda do Cais do Sardinha, uma embarcação.

Após o primeiro socorro, a vítima foi transportada para a marina da Quinta do Lorde. Posteriormente, os Bombeiros Municipais de Machico deram continuidade à assistência, com o transporte para uma unidade de saúde.

Refira-se que o serviço contou com a coordenação do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC) e do Serviço Regional de Proteção Civil.