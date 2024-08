Trotinete provoca acidente ao atropelar uma mulher

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram, há pouco, ativados para prestar socorro a uma mulher que foi vítima de um acidente invulgar. Segundo as informações recolhidas pelo JM, a vítima, de 58 anos, foi atropelada por uma trotinete que circulava no Caminho de São Martinho.

O acidente ocorreu junto ao Supermercado Continente, mesmo na freguesia de São martinho, e acabou por provocar ferimentos na cabeça da mulher. Depois de ser devidamente assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que compareceram no local com uma equipa pré-hospitalar e uma ambulância, a mulher foi transportada ao hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.