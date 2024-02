No lapso temporal compreendido entre o dia 2 e 8 de fevereiro, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, informa, em comunicado, que ocorreram um total de 57 acidentes de viação, resultando num total de 19 feridos ligeiros.

O Funchal foi o concelho onde se verificaram mais acidentes de viação (27), seguindo-se Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (3), Ponta do Sol (2), Calheta (1), São Vicente (1), Santana (1), Machico (8) e Santa Cruz (11). Importa referir que deste número de sinistros resultou num total de 19 feridos ligeiros (7 no Funchal, 4 em São Vicente, 4 em Machico e 4 em Santa Cruz).

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisão (45), despiste (9), atropelamentos (2), Outros (1).

Ainda durante o referido hiato temporal, a PSP desenvolveu uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 13 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (9 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 em Porto Moniz e 1 em Machico), 3 detenções por condução sem habilitação legal (1 no Funchal e 1 em Câmara de Lobos e 1 em Santa Cruz), 2 detenções em Câmara de Lobos por desobediência/carta apreendida e por desobediência e condução nas 12 horas seguintes à submissão ao teste do álcool e 1 detenção no Funchal por desobediência/recusa submissão ao teste quantitativo.