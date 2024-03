Sinistralidade: Estradas madeirenses somaram 61 acidentes, 23 feridos e 27 detenções na semana santa

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informou, hoje, que, entre os dias 22 e 27 de fevereiro, foram registados um total de 61 acidentes de viação nas estradas madeirenses.

O maior número de sinistros aconteceu no Funchal (25), seguindo-se Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (9), Santana (5), Ribeira Brava (3), Ponta do Sol (3), Calheta (1), Porto Moniz (1) e São Vicente (1).

”Este número de sinistros resultou num total de 21 feridos ligeiros, (7 no Funchal, 5 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 2 em Santana e 5 em Santa Cruz) e 2 feridos graves no Funchal”, refere ainda a PSP.

Já as tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: colisão (40), despistes (17), atropelamentos (2), outros (2).

Durante o referido hiato temporal, a PSP efetuou ainda 18 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez (6 no Funchal, 5 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 em São Vicente, 2 em Machico e 1 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo); 5 detenções por condução sem habilitação legal (3 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos e 2 em Santa Cruz), uma detenção por desobediência/recusa de teste ao álcool, no Funchal, uma detenção de desobediência e carta apreendida, em Câmara de Lobos, e duas detenções por desobediência/condução de veículo nas 12 horas seguintes ao teste do álcool ( 1 no Funchal e 1 em Machico).