A PSP registou, entre os dias 3 e 9 de janeiro, um total de 60 acidentes, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e uma vítima mortal.

A maioria dos sinistros trataram-se de colisões (47), tendo também ocorrido 12 despistes e um outro acidente de tipologia não identificada.

24 do total de ocorrências teve lugar no Funchal, onde ficaram feridas 13 pessoas. Os restantes sinistros foram distribuídos da seguinte forma: quatro em Câmara de Lobos, quatro na Ribeira Brava, quatro na Ponta do Sol, três na Calheta (um dos quais vitimou uma jovem), dois no Porto Moniz, três em São Vicente, três em Santana, quatro em Machico e nove em Santa Cruz. Apenas no Porto Santo não foi registado nenhum acidente.