Região regista 47 acidentes e 19 feridos em uma semana

Entre 9 e 15 de fevereiro, tiveram lugar nas estradas da Região 47 acidentes de viação.

Os sinistros tiveram lugar no Funchal (28), Câmara de Lobos (1), Ribeira Brava (3), Calheta (2), São Vicente (1), Santana (2), Machico (5), Santa Cruz (4) e Porto Santo (1) e resultaram em 18 feridos ligeiros (14 no Funchal, 2 na Calheta e 2 em Santa Cruz) e 1 ferido grave no Funchal.

Segundo o Comando Regional da Madeira da PSP, as 47 ocorrências diziam respeito a 38 colisões, três despistes, dois atropelamentos e quatro acidentes de outras tipologias.