Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) registaram, ontem, várias saídas no período em que a chuva caiu com maior intensidade no Funchal, ou seja, a partir das 18 e até as 23 horas.

Segundo conseguimos saber, o primeiro alerta aconteceu às 18h40 e partiu da rua D. João, onde aconteceu a queda de um muro para a estrada. Os bombeiros foram ao local desobstruir a artéria e deram conta da ocorrência à Proteção Municipal do Funchal.

Uma hora mais tarde, o alarme voltou a tocar, desta feita a partir do Caminho Velho da Igreja, em São Gonçalo, por causa de uma adufa cuja tampa saiu do lugar. às 20h20 e às 20h40, elementos daquela corporação voltaram a sair do quartel para duas inundações em residências: uma na Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa e outra na Rua Abel Marques Caldeira.

Passavam 15 minutos das 21 horas, quando os Voluntários Madeirenses voltaram a ser chamados, por causa dos efeitos da chuva. Foram desentupir uma levada na rua Pedro José de Ornelas.

Já perto das 22 horas, volta a acontecer uma ocorrência relacionada com a chuva intensa que se fez sentir na capital madeirense. Uma planta de grande porte tombou na Rua da Torrinha e os BVM foram removê-la para o canto da estrada.

Uma adufa esteve na origem de nova saída pelas 22h25 para a Rua da Levada de Santa Luzia. A última intervenção da noite por parte daquela corporação de bombeiros no caso das chuvas teve lugar, também às 22h25 mas para a Estrada do Aeroporto, onde os elementos dos BVM foram sinalizar uma queda de pedras.