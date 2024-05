PSP deteve cinco traficantes em flagrante no Porto Santo

O Comando Regional da Madeira da PSP, através da Esquadra Policial Complexa do Porto Santo da Divisão Policial de Machico comunica que durante o dia de ontem procedeu à detenção em flagrante delito de cinco cidadãos, três do sexo masculino e dois do sexo feminino, naturais e residentes na Região Autónoma da Madeira, com as idades compreendidas entre os 18 e 23 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito de recolha de informações criminais e após abordagem de uma viatura onde foi localizada e apreendida uma balança de precisão e duas doses de haxixe procedeu-se de imediato diligências de investigação que culminaram na apreensão de quantidades elevadas de produto estupefaciente, duas balanças de precisão e instrumentos utilizados para o corte do estupefaciente, designadamente um canivete e uma faca.

Foram também realizadas buscas domiciliárias na sequência da detenção em flagrante delito.

Relativamente ao produto estupefaciente apreendido, após pesagem resultou nas seguintes doses:

• 115 doses individuais de haxixe;

• 383 doses individuais de metanfetaminas;

• 218 doses individuais de cocaína.

Um dos suspeitos é já reincidente na prática de delitos criminais da mesma natureza, estando neste momento com medida de coação de apresentações bissemanais na Esquadra do Funchal pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Os cidadãos em causa foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que irão aguardar o prosseguimento das diligências de investigação em liberdade.