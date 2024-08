O posto de combustível da Repsol na Nazaré foi assaltado esta madrugada, tal como avançou o JM na sua edição online em primeira mão.

No local, as autoridades tentam desvendar o roubo, tendo os larápios quebrado uma das principais janelas do edifício onde tem um bar e a caixa do posto combustível.

Muitos residentes reconhecem que existe muita falta de segurança a partir das 23 horas, principalmente. “Existe muita delinquência e muita toxicodependência nesta zona”, diz-nos uma moradora, que vive mesmo em frente à bomba de gasolina e que pediu para não ser identificada.

Ao lado fica o CD Barreirense, tendo uma fonte oficial do clube referido ao JM que depois da revitalização dos espaços desportivos da Nazaré, a segurança melhorou até às 23 horas, hora que termina as atividades desportivas.

Naturalmente, após isso, sem pessoas e sem atividade, a escuridão do local é propícia a alguma delinquência que, realmente, acontece. Há, ainda, muita insegurança relacionada com a toxicodependência, que veio a diminuir com o fecho à noite da mata da Nazaré.

A nossa fonte acredita que a situação podia melhorar com policiamento local. Também reconhece que a atividade desportiva retirou muito dessa insegurança, embora a partir das 23 horas seja impossível manter essa atividade.