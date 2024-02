Um passageiro sentiu-se mal num voo TAP que partiu esta manhã, por volta das 10:45, do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo rumo a Lisboa.

Cerca de 40 minutos após a descolagem, a vítima do sexo masculino, cuja idade não foi possível apurar, sentiu-se mal tendo gerado algum aparato no interior da aeronave.

Assistentes de bordo e passageiros prestaram rapidamente assistência, deitando o indivíduo no chão do avião com as pernas para cima, aguardando que o aparente mau estar passasse, o que acabou por ocorrer poucos minutos depois.

Ainda antes da aterragem, o homem retornou ao seu lugar.