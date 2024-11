Mulher hospitalizada após acidente na passadeira perto da Igreja da Ribeira Brava

Uma mulher foi hospitalizada esta segunda-feira na sequência de um acidente rodoviário na Ribeira Brava. Segundo testemunhas no local, a vítima foi atropelada numa passadeira próxima da Igreja Matriz, no centro do concelho.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol foram prontamente mobilizados para o local, onde prestaram assistência à vítima antes de a transportar de ambulância para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e abriu um uma investigação as circunstâncias do acidente.