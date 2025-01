Mais uma cena de agressão na Rua das Fontes

Um cidadão estrangeiro foi hospitalizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, durante a madrugada de hoje, após ter sido agredido na Rua das Fontes, no Funchal, apurou o JM.

Este incidente confirma algumas cenas de violência nesta área, muitas vezes palco de confrontos, sobretudo entre jovens. De acordo com fontes hospitalares, o jovem turista ter-se-á envolvido numa altercação, resultando em ferimentos no nariz e na face.

O socorro foi prestado pela equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que compareceu no local apoiada por uma ambulância. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi também chamada e está a investigar as circunstâncias do incidente, que deixou o cidadão estrangeiro ferido.