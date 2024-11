A juíza Joana Dias, que preside ao coletivo que está a julgar uma alegada rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais na Região, foi obrigada há instantes, na sala de audiência do piso 1 do edifício 2000, a pedir respeito pelos advogados. Isto, na sequência de alegados comentários “jocosos” por parte de um dos arguidos a um advogado no exterior da sala.

“Tem que haver respeito pelos advogados que estão a fazer o seu trabalho”, vincou Joana Dias, que afiançou ter tido conhecimento de ameaças a testemunhas em outras ocasiões. Esta manhã são ouvidas as alegações finais deste julgamento.