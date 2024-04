O Pedro já está em casa e bem de saúde! Foi desta forma que familiares e amigos do jovem que estava desaparecido informou e agradeceu a todos quantos partilharam ao longo do dia nas redes sociais a notícia do seu desaparecimento.

Recorde-se que, tal como o JM publicou na sua edição online desta sexta-feira, uma família lançou um apelo nas redes sociais por um homem de 25 anos que estava desaparecido da sua residência em Santo António desde a tarde/noite de ontem.

Apesar de não terem sido adiantados pormenores em relação a esta ‘ausência prolongada’, a verdade é que, aparentemente, tudo está bem e sem motivos de preocupação.