Um jovem declarou-se hoje culpado do homicídio de três crianças, uma delas filha de madeirenses naturais da Quinta Grande, e de ferimentos a 10 pessoas num ataque com faca em Inglaterra no verão passado.

Axel Rudakubana, de 18 anos, declarou-se culpado no início do julgamento no Tribunal Penal de Liverpool de três acusações de homicídio, dez acusações de tentativa de homicídio e acusações adicionais relacionadas com a posse de ricina e de ter um manual da Al-Qaida.

Entre as três crianças de 6, 7 e 10 anos mortas durante o ataque em 29 de julho, em Southport, noroeste de Inglaterra, estava Alice da Silva Aguiar, cuja morte deixou a freguesia da Quinta Grande em choque, tal como o JM descreveu na altura, na sequência de uma reportagem na rua onde vivem os avós e que deu eco à dor partilhada por toda a vizinhança.

Alice Aguiar, de 10 anos, nasceu em Inglaterra e não vinha à Madeira há dois anos. Era filha única.