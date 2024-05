Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados para um incêndio que deflagrou num barracão localizado na Rampa da Quinta do Leme, no Funchal, junto aos campos de padel.

O alerta soou no quartel desta corporação quando o relógio marcava 05h05. Para o local mobilizaram sete elementos, apoiados por duas viaturas de combate a incêndios.

Mais tarde, a situação foi resolvida sem incidentes a registar, tendo o corpo de bombeiros regressado ao quartel às 06h26.