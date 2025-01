Incêndio em residência destrói parte da cobertura

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, João Lima, as equipas permanecem no local em vigilância.

Os Bombeiros Municipais de Machico intervieram esta manhã (07h50) num incêndio numa residência no Porto da Cruz. De acordo com o comandante João Lima, o fogo já foi extinto e a equipa de bombeiros está agora em fase de vigilância, devido à presença de material combustível na área afetada, apesar do rescaldo já ter sido concluído.

O acidente com fogo ocorreu na cobertura de uma casa habitada no Caminho da Capela de São Francisco, no Porto da Cruz, onde quatro viaturas e uma equipa de mais de uma dezena de homens realizaram o combate ao fogo.

O comandante assegurou que a família não precisará de realojamento, graças à rápida intervenção dos bombeiros que evitou a completa destruição da cobertura, mantendo condições habitáveis naquela habitação.