Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), foram chamados esta tarde à Rua do Carmo, no centro da cidade do Funchal, para assistir um homem de 41 anos que ter-se-á sentido mal, quando passava na via pública.

Depois de ministrados os primeiros socorros no local, o homem foi levado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.