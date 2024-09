A Polícia de Segurança Pública (PSP) e duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) foram ativadas por causa de um acidente que acabou por roubar a vida a um homem na Fajã das Galinhas.

Segundo apurou o JM, tratava-se de um dos poucos indivíduos que fizeram questão de ficar no local, aquando dos últimos incêndios que obrigaram à evacuação de algumas pessoas.

As primeiras indicações, inclusive de fontes próximas da operação, surgiram na noite de domingo e davam conta de que o homem teria sido soterrado após uma pequena derrocada. Durante a manhã de hoje, no entanto, o JM recebeu a informação de que o indivíduo, com cerca de 70 anos, tinha sofrido uma queda, que se revelaria fatal, quando se encontrava a trabalhar num poio.

O homem estava dado como desaparecido desde a tarde de sábado. Foi encontrado durante a manhã de domingo por um familiar.

A PSP tomou conta da ocorrência e o corpo do homem seguiu para a Medicina legal e Forense do Hospital Dr. Nélio Mendonça.