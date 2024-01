Um homem com 25 anos foi, na passada madrugada, socorrido em plena na via pública devido a uma queda. A situação aconteceu na Rua da Alfândega, no Funchal.

A vítima sofreu vários ferimentos na cabeça, foi prontamente socorrido por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), sendo mais tarde transportado de ambulância para o hospital.

Deu entrada no serviço de urgências, onde ficou internado para observação e tratamento.