Um homem, com 50 anos, que se quis identificar como António B. para salvaguardar a sua identidade, entrou em contacto com a redação do Jornal, alegando ter sido assaltado e, enquanto estava no chão a ser pontapeado, atacado por um cão, durante a madrugada, no Funchal.

A história relatada revela que o incidente aconteceu por volta das 03h00, junto à Loja do Cidadão. No relato, a vítima conta-nos que, alegadamente, foi intercetada por dois rapazes e uma rapariga que lhe assaltaram a carteira com todos os seus documentos e que colocaram um cão, da raça pitbull, à sua frente para o atacar.

O sujeito diz ter ficado com feridas pouco profundas na perna. Ainda assim, diz-nos que não foi preciso se dirigir às urgências e que a sorte foi “estar a proteger a cabeça”.

“Já tinha ouvido falar de assaltos no Funchal. Mas com um cão pronto a atacar? Nunca”, afirmou.

De acordo com a informação, foi um taxista que ajudou no socorro. Após o susto, António B. assume ter chamado a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Apanharam-me de surpresa. Já não se pode sair à noite”, acrescentou.

Posto isto, o madeirense, natural de Santa Quitéria, diz ter apresentado queixa à PSP.