É mais um episódio de pancadaria ocorrido durante a madrugada no Funchal, a juntar-se a vários outros, que têm sido registados noite e dia. Um indivíduo do sexo masculino com 37 anos teve de ser socorrido, por volta das 6 da manhã deste domingo, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O homem, vítima de agressão, apresentava escoriações e hematomas na face, pelo que foi assistido no local pelos BVM e transportado numa ambulância da mesma corporação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.