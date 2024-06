Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta manhã, pelas 9 horas, para socorrer um individuo do sexo masculino com idade na casa dos 40 anos, que teria sido vítima de agressão na Rua da Boa Viagem, situada na Zona Velha do Funchal.

A vítima, de acordo com a corporação, apresentava escoriações na cabeça, pelo que foi efetuado o seu transporte ao Hospital Dr Nélio Mendonça.