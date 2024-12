A Associação Vamos Lá Madeira foi ontem contactada, por volta das 12h00, para proceder ao resgate de três gatos, na Estrada dos Marmeleiros, no Monte. Os animais encontravam-se numa caixa de cerveja selada com fita-cola.

A denúncia que chegou ao JM, via Instagram, dá conta de que se tratava de uma gata com os dois filhos “em péssimo estado”. “A mãe e filhos estavam desidratados, com problemas respiratórios, cheios de pulgas, com fungos na pele”, ainda para mais “à fome e à sede”.

A associação não sabe há quanto tempo “aqueles pobres animais” estavam no balde do lixo, onde foram encontrados.

“Isto tem de ser reportado, para ver se as pessoas tem mais noção. Mesmo com dificuldades económicas pedir ajuda não custa, temos associações como esta que estão sempre disponíveis para ajudar, bem como as Câmaras Municipais e as Juntas”, remata a a denunciante.