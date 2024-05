Fogo numa conduta ativou bombeiros para restaurante no Funchal

Um fogo nas condutas de extração de fumos de um restaurante situado no Funchal ativou, ao início desta tarde, uma equipa dos bombeiros para a zona do mercado dos Lavradores.

As chamas surgiram num restaurante da Rua do Hospital Velho, local onde compareceram as duas corporações de bombeiros da cidade.

Fonte dos bombeiros revelou ao JM que o contingente ativado para o local tinha onze operacionais profissionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e sete dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por seis viaturas, sendo quatro dos BSF e duas dos BVM.