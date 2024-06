Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram esta madrugada, por volta das 4h30, chamados à Rua dos Álamos, no Funchal, na sequência de um incêndio que deflagrou numa moradia.

Segundo apurou o JM, o fogo terá sido apagado, com a ajuda de populares, antes da chegada dos bombeiros, sendo que os BVM estiveram no local com doze operacionais e três veículos, a saber: um veículo ligeiro de combate a incêndios, um pesado e uma ambulância.

Procederam à ventilação do espaço. Não há registo de feridos.