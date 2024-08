Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, durante esta madrugada de sábado, para socorrer duas vítimas de agressão em dois locais distintos da cidade do Funchal.

Primeiramente, às 3 da manhã, a corporação foi chamada à Rua Cidade dos Santos, para socorrer um homem de 40 anos que apresentava ferimentos na face.

Mais tarde, às 5h20, os BVM receberam o alerta para um novo caso semelhante, desta vez ocorrido na Rua da Consolação. A vítima, de 42 anos, do sexo masculino, ficou com ferimentos na cabeça na sequência de uma agressão e foi também socorrida no local.

Após o primeiro socorro, ambos os indivíduos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.