Dois estrangeiros, de 28 e 29 anos, foram agredidos com uma arma branca esta madrugada, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, por volta das 4 horas, a dirigir-se ao Comando Regional da PSP com duas ambulâncias, onde se encontravam as duas vítimas, que ali se deslocaram para apresentar queixa. Um dos agredidos apresentava um corte profundo na anca e o outro um ferimento no braço.

As vítimas foram transportadas ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.