Um acidente grave em Câmara de Lobos ativou várias equipas dos bombeiros voluntários daquela localidade, apoiados por duas viaturas, entre elas uma viatura desencarceramento.

Segundo apurou o JM, uma viatura ligeira ter-se-á despistado na Cidade Nova, mesmo junto aos estacionamentos localizados em frente de algumas residências, e acabou por deixar o condutor ferido.

As causas do acidente são desconhecidas, mas logo se gerou um grande aparato no local.

Ainda no teatro de operações estão duas viaturas dos bombeiros, uma equipa de desencarceramento e uma equipa pré-hospitalar.

Uma testemunha local revelou que o ferido estava a ser socorrido para seguir na ambulância para o hospital.