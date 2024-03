Um automobilista ficou, esta manhã, com a viatura destruída, depois de apanhar com uma pequena derrocada em cima, no sítio das Pedras, no Seixal.

O carro é de aluguer de um turista que fazia a viagem pela zona norte. O homem, com alguma habilidade, conseguiu fugir do local.

Segundo um outro automobilista, não houve ferimentos, mas o enorme susto ficou e outros veículos não foram atingidos porque conseguir escapar à queda de pedras e terra, na via entre São Vicente e o Seixal.

Ao que tudo indica, a chuva e o vento intenso podem estar na causa das pequenas derrocadas naquele sítio. A estrada está transitável, segundo apurou o JM.