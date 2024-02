Uma colisão frontal a envolver duas viaturas, na Via Expresso do Porto da Cruz, fez três feridos esta tarde, um dos quais com maior gravidade.

Para o local, foram empenhadas duas ambulâncias dos Bombeiros Municipais de Machico e um desencarcerador, assim como uma equipa de pré-emergência hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Estes, no local, também, com uma ambulância.

Sabe o JM que dois dos feridos foram transportados de imediato para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e um terceiro foi, primeiramente, encaminhado para as urgências do Centro de Saúde de Machico.

Entre os ferimentos, contam-se várias escoriações, mas também queixas de dores na zona do tórax e barriga, assim como dificuldades respiratórias.

A EMIR, apesar de não ter ido ao local do acidente, acompanhou as vítimas a partir de um certo ponto da via rápida, de acordo com aquilo que foi transmitido ao nosso Jornal.

As viaturas acidentadas apresentavam avultados danos materiais.