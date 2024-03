Um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos de idade respetivamente, estão desaparecidos desde ontem no sítio do Calhau, em São Vicente.

O casal foi visto, pela última vez, pelas 15h45 de ontem na Avenida Marcos Marques Rosa no Sítio do Calhau. Ia a caminhar em direção ao Porto Moniz.

“O cidadão desaparecido do sexo masculino mede 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato treino largas de cor azul. A cidadã desaparecida do sexo feminino mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa”, detalha a PSP.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública pede a quem possa saber do paradeiro deste casal que entre em contacto com a Esquadra da PSP do Porto Moniz, através do número de telefone 291 853 361.

Neste momento, no terreno, estão a Brigada de Busca Salvamento Socorro e Resgate em Montanha, a patrulha da Esquadra do Porto Moniz, a patrulha da Esquadra de São Vicente e o SANAS encontra-se a colaborar.