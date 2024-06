Bombeiros socorreram vítimas de quedas no Funchal

Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), apoiados por uma ambulância, realizaram duas operações de socorro, ambos casos relacionados com vítimas de quedas no Funchal. O primeiro caso foi uma situação complicada, porque a vítima, de 69 anos, estava numa zona perigosa, após este sofrer uma queda numa zona íngreme, no Caminho do Pretos. O homem sofreu uma suspeita de um traumatismo craniano.

Foi devidamente socorrido e transportado numa ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado.

O segundo caso aconteceu em santo António, onde um homem, este de 53 anos, sofreu uma queda, ficando ferido na cabeça. Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima, de 53 anos, queixava-se de ferimentos de alguma gravidade na zona craniana e na face. Foi devidamente socorrido e transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.