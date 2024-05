Bombeiros fazem queixa contra homem que simulou uma emergência

Um indivíduo cometeu, neste sábado, um ilícito ao simular um pedido de socorro para seu benefício pessoal e patrimonial, apurou o JM. A operação foi realizada no Funchal.

José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, revelou ao JM que a situação vai dar queixa no Ministério Público (MP) devido aos contornos que surgiram após a ativação de meios de socorro para a abertura de uma porta de uma propriedade, numa operação que envolveu meios e operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Tudo não passou de um plano orquestrado pelo senhorio, que queria entrar em casa de um casal arrendatário. Conheça toda a história na edição impressa desde domingo do JM.