Bombeiros de Santa Cruz combateram incêndio em mato

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram, ao início da tarde, ativados para o combate a um incêndio rural, que deflagrou na freguesia do Santo da Serra. As chamas começaram numa zona de mato, junto às instalações do INATEL, local onde estiveram dois veículos de combate a incêndios e seis operacionais do BSSC, dois deles a manobrar um veículo tanque da corporação.