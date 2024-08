Um indivíduo com 50 anos foi vítima de um acidente de trabalho, esta manhã, no Parque Empresarial do Pezo, em Câmara de lobos, onde compareceu uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). Segundo uma fonte hospitalar, deu entrada nos serviço de urgências uma vítima masculina, com ferimentos nos olhos, trazido pela ambulância dos BVM.

A vítima, de 50 anos, também foi socorrida no local pela equipa médica da EMIR.

Ficou internada em observação no serviço de urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça.