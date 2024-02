11 detidos por condução sob efeito do álcool na Região

De 9 a 15 de fevereiro, foram detidos, pela PSP, na Região, 11 indivíduos por condução de veículo em estado de embriaguez, (6 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 na Calheta e 2 no Porto Santo).

A par destas detenções, tiveram lugar, no mesmo hiato temporal, nove detenções por condução sem habilitação legal (3 no Funchal, 3 em Câmara de Lobos, 1 em Santana e 2 em Santa Cruz), bem como uma detenção por desobediência/recusa de teste ao álcool, em Câmara de Lobos e uma detenção por desobediência/carta apreendida, no Porto Santo.